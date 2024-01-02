Düzce'de bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Düzce'nin Nusrettin Mahallesi Bolu Caddesinde kent merkezi istikametine gitmekte olan 76 yaşındaki Ahmet Ç. idaresindeki motosiklet, aynı istikamete giden ve bir anda şerit değiştiren 17 yaşındaki Taha A. idaresindeki bisiklet ile çarpıştı.



Kazada her iki araç savrulurken 2 kişi yaralandı.



Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Üniversitesi Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.



Trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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