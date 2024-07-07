Düzce'de bodrum katında 4 bin 550 adet sentetik ecza ele geçirildi

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Konuralp bölgesi ve Burhaniye Mahallesi'nde çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan E.D. (23), Y.A. Ö. (22) ve C.S.(35), ile uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan işlem yapılan; S.G.(45), E.B.(32), T.C.(21) ve S.D. (32) isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 4 bin 550 adet sentetik ecza, 8 parça halinde 20 gram metamfetamin, 2 gram esrar, hassas terazi, 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli Y.A.Ö., E.D. ve C.S. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandılar.