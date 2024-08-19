Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Değirmenağzı MTA Plajı'nda serinlemek için denize giren B.Ç. (16), N.U. (60), N.Ç. (16) ve M.Ç. (14), boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, sahil güvenlik, cankurtaran ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla denizden çıkarılan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. N.U. ve M.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan boğulma tehlikesi geçirenlerin, mevsimlik tarım işçisi olduğu öğrenildi.

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