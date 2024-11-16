Düzce'de bulaşık makinesinden çıkan yangın söndürüldü

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde evdeki bulaşık makinesinden çıkan yangında hasar oluştu.

Düzce'de bulaşık makinesinden çıkan yangın söndürüldü
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İmamlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan H.A, mutfaktaki bulaşık makinesini çalıştırdıktan sonra yan odaya geçti.

Bir süre sonra mutfaktan gelen yoğun dumanı fark eden kadın, ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangında mutfak kullanılamaz hale geldi, diğer odalar zarar gördü.

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