Düzce'de buzlanma kaza getirdi: Otomobil takla attı
Düzce, D-100 Karayolu'nda gizli buzlanma nedeniyle yolda takla atan otomobildeki iki kişi araçta sıkıştı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Hacıkadirler köyü mevkisinde meydana geldi.
İstanbul istikametine giden Adem Pekdemir idaresindeki otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yola uçup takla attı.
Kazada, sürücü Adem Pekdemir ile Şevval Ünaldı araç içinde sıkıştı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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