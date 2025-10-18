Düzce'de Cumhuriyet Off-Road turu gerçekleştirildi

Düzce Valiliği’nin koordinasyonunda kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı.

Şehirde Cumhuriyetin 102. Yılına özel çeşitli etkinlikler planlanırken ilk etkinlik olarak Cumhuriyet Off-Road turu gerçekleştirildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan’ın da katıldığı turda Düzce’nin yeni turizm rotası olan Üçgöller Turizm Destinasyon alanlarına Off-Road turu gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği önünden başlayarak yaklaşık 100 kilometre olarak planlanan tur ile ilgili bilgiler veren Düzce Valisi Selçuk Aslan, " Cumhuriyet bayramında toplumun her kesimi ile bir arada bayram kutlama noktasında etkinliği her kesime dağıtmak adına ve vilayetimizin turizm değerleri noktasında farkındalık oluşturmak amacı ile bugün böyle bir tur gerçekleştiriyoruz. Üç göller diye adlandırdığımız Yayla Göl, Saklı Göl ve Koru Göl ve devamında orman içi sürüş ile üç göller destinasyonuna dönük bir Off-Road turu yapacağız. 25 aracın katılımı ile etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.