Düzce'de 'Delta' varyantı görülen 18 kişi karantinada

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz 'Delta' varyantı görülen kişilerin kontrol altında olduğunu söyledi. Yılmaz, vakaların aktif olarak takip edildiğini belirterek, "Hem kendilerinin takip ve tedavileri hem de etraflarındaki aile bireyleri olsun tamamı karantina altındalar. Kolluk kuvvetlerimiz ve sağlık ekiplerimiz vakaları yakından takip ediyorlar" dedi.

"SALGINI HAYATIMIZDAN ÇIKARMAMIZ İÇİN AŞILANMAMIZ GEREKİYOR"



Aşının önemine de değinen Yılmaz, "Aşılamada da büyük yol kat ediyoruz. Düzce’de şu ana kadar 220 binin üzerinde aşı yaptık. Salgını hayatımızdan çıkarmamız için aşılanmamız gerekiyor. Aşılarımız mutasyonlara karşı koruyuculuğunu devam ettiriyor. Yüksek düzeyde devam ettiriyor. O yüzden hep birlikte başarabilmemiz için kimlik numaralarına aşı tanımlanan vatandaşlarımızı sağlık tesislerimize bekliyoruz" diye konuştu.



Yılmaz korkulacak bir durum olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Delta varyantı bulunan hastalarımızın durumlarında herhangi korkulacak bir durum yok. Kontrol altındalar. Etraflarındaki karantina sürecinde olan vatandaşlarımız için de bir sorun yok.Karantina sonunda eğer negatif ya da pozitif olurlarsa duruma göre karantina süreleri uzayacak ya da tamamlanacak."