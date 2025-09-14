Düzce'de denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesi sahillerinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor.



Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 3 metreye yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.



Kaymakamlık tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklandı.



Yapılan açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşların denize girilmemesi yönünde hassasiyet göstermeleri istendi.

