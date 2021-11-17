Düzce'de deprem nöbeti sürüyor

Düzce'de bazı vatandaşlar depremin ardından evlerine giremiyor. Ateş yakan ve dua eden vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirmeyi planlıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.11.2021 - 22:19 | Son Güncelleme : 17.11.2021 - 22:20

Düzce'de deprem nöbeti sürüyor

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SON DAKİKA: Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA: Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem

'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremiyor.

Merkez Cedidiye ve Azmimilli mahallelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, depremin ardından sokağa çıktı.



Ateş yakan ve dua eden vatandaşlar, tedbir amacıyla geceyi dışarıda geçirmeyi planlıyor.

Azmimilli Mahallesi Muhtarı Hakan Altındağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'ni de yaşadıklarını dile getiren Altındağ, tedbir amaçlı evlere girmediklerini söyledi.

Altındağ, vatandaşları sakinliklerini korumaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

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