Düzce'de dolu paniği
Düzce'de öğle saatlerinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Bu sırada bazı vatandaşlar, kendilerini güvenli bölgelere attı.
Düzce şehir merkezinde öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Aniden bastıran dolu yağışı yaklaşık 5 dakika sürdü.
Yağış sırasında bazı vatandaşlar, kendilerini güvenli bölgelere attı.
Esnaflar ise dışarıdaki ürünlerini toplama telaşına kapıldı.
Doluya sokakta yakalanan bazı vatandaşlar da kafalarına kartonlar koyarak korunmaya çalıştı.
Meteorolojinin tahminlerine göre bugün Düzce ve çevresinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak.
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