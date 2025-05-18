Düzce'de dolu yağışı etkili oldu

Düzce şehir merkezinde öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışında kaldırımlar ve çatılar beyaza büründü.



Yağış sırasında bazı vatandaşlar, kendilerini güvenli bölgelere attı. Bazı esnaf ise dışarı çıkarttığı ürünlerini toplama telaşına kapıldı. Doluya sokakta yakalanan bazı vatandaşlar da kafalarına kartonlar koyarak korunmaya çalıştı.



Meteorolojinin tahminlerine göre bugün Düzce ve çevresinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, Düzceli vatandaşların yağış anında ani sel, su taşkınları, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve trafikte yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.