Düzce'de drift yaptığı görüntüleri polise gönderince ceza yedi

Düzce'de kar üzerinde drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderen sürücüye 6 bin 141 TL ceza kesildi.



Geçen hafta yaşanan olayda Merkez Büyük Camii’nde sabah namazını kılan A.Ç, daha sonra cipi ile caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı.

Görüntüler cami bahçesinde bulunan bir iş yerinin kamerasına da yansıdı.

A.Ç. bu görüntüleri alarak WhatsApp aracılığı ile arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı. Ancak, A.Ç görüntüyü isim benzerliği olan arkadaşının yerine daha önce tanıştığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görevli polis memuruna da attı.

Görüntüler üzerine aracın plakasını tespit eden ekipler, sürücüye 6 bin 141 lira cezai işlem uyguladı.

VİDEO: BİR BAŞKA TEHLİKELİ DRİFT DE KAMERADA (ARŞİV)