Düzce'de düğün sonrası gelinlik ve damatlıkla milli maç heyecanı

Düzce'de vatandaşlar, Türkiye-Hollanda maçını, Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Sosyal Alanı'na kurulan dev ekrandan takip etti.

Milli takım forması giyen bazı vatandaşların bozkurt işareti yaptığı görüldü.



GELİNLİKLE MAÇI İZLEMEYE GELDİ

Düzce'de düğünlerinin ardından Millet Bahçesi'ne gelerek maçı izleyen Celil ve Betülay Çelik, maç sonunda üzüntü yaşadı.

Gelinlik ve damatlıkları ile maçı izlemeye gelen çift, düğünlerini erken biterek milli takımı desteklemeye geldiklerini fakat turu geçememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Damat Celil Çelik, "Temennimiz turu geçmekti. Yarı finale çıkmayı bekliyorduk ama nasip olmadı. Bu bizim mutlu günümüz ve milli takımımızla mutlu olmak istedik. Nasip olmadı." dedi.

Gelin Betülay Çelik ise milli takımın elenmesine çok üzüldüğünü anlatarak, "Düğünü bir an önce bitirip buraya gelmek istedik. Takımımıza destek olmak istedik. Ama olmadı sağlık olsun. Her daim onların yanındayız." diye konuştu.