Düzce'de düzensiz göçmen operasyonu. 1 kişi hipotermi sebebiyle hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre O.B., idaresindeki tırın şehir merkezinde göçmenleri indirdiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekiplerin bölgeye düzenlediği operasyon sonucunda 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, tırın dorsesinde yakalandı.

Kontroller sırasında dorsedeki 2 kişinin hareketsiz yattığını fark eden jandarma ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucunda 20 yaşındaki Ahmet Muhammedi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde bulunan diğer göçmen M.U. ise sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan otopsi sonucunda Muhammedi'nin soğuk havaya bağlı vücut ısısının düşmesi sonucunda hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili tır sürücüsü O.B. gözaltına alındı. Soruşturma ise devam ediyor.