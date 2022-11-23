Düzce'de elektrikler ne zaman gelecek? Deprem bölgesindeki kesintilerle ilgili açıklama

Düzce'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede elektrik kesintisi yaşandı. AFAD'dan kesintilerin kontrol amaçlı olduğu "Bölgede kontrol amaçlı elektrik kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" sözleriyle duyurdu.



Düzce Valisi'nden elektrik kesintisi açıklaması



Düzce Valisi, Düzce Belediye Başkanı ile bir değerlendirme ortaya koyduklarını vurgulayan Bakan Soylu, şöyle konuştu:



"Yaklaşık 30'un üzerinde yaralı söz konusu daha önce verdiğimiz bilgi çerçevesinde bir yaralımız ağır. Bolu'da da atlama suretiyle bir yaralımızın leğen kemiği kırık. Herhangi bir hayati tehlikesi yok ama Düzce'deki yaralının hayati tehlikesi var. Depremin olduğu 04.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza aralıklı olarak bilgi arz ettik. Hem 4,5 hem ondan sonraki yarım saatlik süreler içerisinde... Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda valilerimizle de görüşüp, kendilerinden illeri ile ilgili bilgileri aldılar. Biraz önce de yine Sayın Cumhurbaşkanımıza buraya indiğimizde bir bilgi daha arz ettik. Bir elektrik kesintisi var bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde veriliyor, şebekeye de elektrik verildi. Biraz sonra elektrikle ilgili de herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak."

SEDAŞ PAYLAŞIYOR

SEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve kesintilerin süresini planlı kesintiler ekranı üzerinden paylaştı. Vatandaşlar, planlı programdan bulundukları ili seçerek elektrik kesintilerinin sona ereceği saati görüntüleyebiliyor.