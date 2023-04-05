Düzce'de eşini araç kaputunda kilometrelerce götürdü: Savrula savrula gittim

Gölyaka mevkiinde araç yavaşlayınca atlayarak kurtulan S.Ş. kaputun üzerindeyken D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda kilometrelerce giden Ali Osman Şentürk, Hendek ilçesi yakınlarında polislerce aracı durdurulup gözaltına alınmıştı.



"SAVRULA SAVRULA GİTTİM"



Tedavisinin ardından taburcu olan anne olay anını anlattı.



S.Ş., oğlunun babası Ali Osman Şentürk'ün yönlendirmesiyle otomobili kullandığını ifade ederek boşanma aşamasında olduğu kocasının kendisini öldürmek istediğini iddia etti.



Anne S.Ş., "Ben 40-45 dakika gezdim. Gaz pedalına basan sanırım babasıydı. Oğlum babasına 'dur' diye yalvardı. Sağa, sola manevra yaptı. Babasının elinde silah vardı ve silah gösterdi diye düşünüyorum. Bir yerde 150-200 kilometre hıza ulaştı. Bir ara ayağım lastiğe değdi. Sürekli savrula, savrula gittim. Ben çocuklarım için ayakta kalmaya çalışıyordum." diye konuştu.