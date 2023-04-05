Düzce'de eşini araç kaputunda kilometrelerce götürdü: Savrula savrula gittim

Düzce'de boşanma aşamasındaki eşini araç kaputunda kilometrelerce götüren koca tutuklandı.
Olay, 1 Nisan'da Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi.
Oğlunun götürülmesini engellemek amacıyla aracın kaputuna tutunan anne S.Ş.'yi kilometrelerce bu halde götürmesinin ardından gözaltına alınan koca Ali Osman Şentürk'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Ali Osman Şentürk, eşiyle karşılıklı anlaşmazlıklarının bulunduğunu daha önce de bu tür sorunlar yaşadıklarını belirterek eşinin mahalle sakinlerine kendisini linç ettirmek için çocuğu kaçırdığını söylediğini iddia etti.
Eşine karşı eylemi ve kastının olmadığını savunan Ali Osman Şentürk, Düzce'ye geri dönerek kendisini takip eden araçların sürücüsünü tehdit ettiği yönündeki beyanların da yalan olduğunu ileri sürdü.
Bu arada şüpheli hakkında birden çok aktif soruşturma ve kovuşturma kaydının bulunduğu öğrenildi.
S.Ş., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Ali Osman Şentürk'ün 14 yaşındaki oğullarını araca bindirerek uzaklaşmak istemesi üzerine oğlunu almak için kaputa tutunmuş ancak eşi aracı kullanmaya devam etmişti.
Gölyaka mevkiinde araç yavaşlayınca atlayarak kurtulan S.Ş. kaputun üzerindeyken D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda kilometrelerce giden Ali Osman Şentürk, Hendek ilçesi yakınlarında polislerce aracı durdurulup gözaltına alınmıştı.
"SAVRULA SAVRULA GİTTİM"
Tedavisinin ardından taburcu olan anne olay anını anlattı.
S.Ş., oğlunun babası Ali Osman Şentürk'ün yönlendirmesiyle otomobili kullandığını ifade ederek boşanma aşamasında olduğu kocasının kendisini öldürmek istediğini iddia etti.
Anne S.Ş., "Ben 40-45 dakika gezdim. Gaz pedalına basan sanırım babasıydı. Oğlum babasına 'dur' diye yalvardı. Sağa, sola manevra yaptı. Babasının elinde silah vardı ve silah gösterdi diye düşünüyorum. Bir yerde 150-200 kilometre hıza ulaştı. Bir ara ayağım lastiğe değdi. Sürekli savrula, savrula gittim. Ben çocuklarım için ayakta kalmaya çalışıyordum." diye konuştu.