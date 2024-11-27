Düzce'de ev yangını

Düzce'de 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'de ev yangını

'de Boğaziçi beldesine bağlı Kabalak köyünde 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Düzce ve Boğaziçi beldesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evin odalarına da sıçrayan alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında evde geniş çapta hasar oluştu.

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