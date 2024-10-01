Düzce'de Fisko kavşağı yoğun saatlerde kapatılacak
Düzce’nin trafik bakımından en hareketli noktalarından olan Fiskobirlik kavşağı, Ulaşım Master Planı çerçevesinde yapılan iyileştirmeler sonucunda kısmi olarak trafiğe açıldı. Kavşak, trafiğin en yoğnu olduğu saatlerde kisme olmarak araç trafiğine kapatılacak.
İlde Fiskobirlik kavşağında oluşan trafik yoğunluğunu azaltarak yaşanan zaman kayıplarını en aza indirmek, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için gerekli düzenlemeler yapıldı. Fiskobirlik kavşağı 1 Ekim 2024 tarihi itibari ile yeniden trafiğe açıldı.
Ancak Kavşak, trafiğin en yoğun olduğu sabah 08.00-10.00 ile akşam 17.00-19.00 saatleri arasında kısmi olarak araç trafiğine kapatılacak, günün kalan saatlerinde ise trafik akışı normal düzeninde sağlanacak.
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