Düzce’de günlük kiralık evlere uyuşturucu baskını

Düzce’de polis, günlük kiralık evlere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Düzce Üniversitesi kampüsü yakınlarındaki sitedeki 25 günlük kiralık eve, polis ekipleri eş zamanlı operasyon düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, 390 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.



Operasyonda, farklı suçlardan 8 kaydı bulunan Sümeyye A., 9 kaydı olan Furkan K., 15 kaydı bulunan Emre Ç., 5 kaydı olan Mine N. P. ve daha önce suça karışmadığı öğrenilen Sümeyye K. gözaltına alındı.



Şüphelilerden 3'ü kadın 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.