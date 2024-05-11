Düzce'de halı yıkama dükkanında yangın

Yangın, gece saatlerinde Darıcı Mahallesi 5858. Sokak üzerinde meydana geldi.

Halı yıkama dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını görüp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Olay yerine çok sayıda Düzce Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı.