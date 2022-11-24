Düzce'de hayat kurtaran dönüşüm

Düzce, 23 yıl sonra yeniden büyük bir depremle sarsıldı. Ancak bu kez korkulan olmadı. 1999 yılındaki deprem sonrasında alınan önlemler ve yapı stokunun yenilenmesi can kayıplarının önüne geçti.

Düzce'de hayat kurtaran dönüşüm

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SON DAKİKA HABERİ | Düzce'de 5,9'luk deprem: Biri ağır 93 yaralı

SON DAKİKA HABERİ | Düzce'de 5,9'luk deprem: Biri ağır 93 yaralı

Düzce'de dün saat 04.08'de, 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yüzeye yakın olması, sarsıntının şiddetini artırdı. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan deprem Tekirdağ'dan İzmir'e kadar birçok ilde hissedildi.

Düzce'de, 23 yıl sonra halk yine panik yaşadı ancak bu kez korkulan olmadı.

Düzce'de hayat kurtaran dönüşüm - 1 1999'daki deprem sonrası 

Halen devam eden hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 8 binada ağır hasar tespit edildi. Yıkılan bina ise yok.

Acı bir bilançonun ortaya çıkmaması, kentsel dönüşümün ve yapı denetiminin önemini ortaya çıkardı.

Düzce'de 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 845 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin kişi de yaralanmıştı.

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Yıkılan ya da ağır hasar alan ev sayısı ise 13 bin olarak kayda geçti.

Depremin ardından ilgili kurumlar harekete geçti. Kentteki konutların büyük bölümü, deprem yönetmeliğine göre yeniden inşa edildi.

O yıldan bu yana kentin yapı stokunun yüzde 75'i yenilendi. Uzmanlar bu sayede dün meydana gelen depremde büyük bir yıkım yaşanmadığını belirtiyor.

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