Düzce'de hayat kurtaran dönüşüm

Düzce'de dün saat 04.08'de, 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Depremin yüzeye yakın olması, sarsıntının şiddetini artırdı. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan deprem Tekirdağ'dan İzmir'e kadar birçok ilde hissedildi.



Düzce'de, 23 yıl sonra halk yine panik yaşadı ancak bu kez korkulan olmadı.



1999'daki deprem sonrası

Halen devam eden hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 8 binada ağır hasar tespit edildi. Yıkılan bina ise yok.



Acı bir bilançonun ortaya çıkmaması, kentsel dönüşümün ve yapı denetiminin önemini ortaya çıkardı.



Düzce'de 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 845 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin kişi de yaralanmıştı.

Rakamlarla Marmara Depremi

Yıkılan ya da ağır hasar alan ev sayısı ise 13 bin olarak kayda geçti.



Depremin ardından ilgili kurumlar harekete geçti. Kentteki konutların büyük bölümü, deprem yönetmeliğine göre yeniden inşa edildi.



O yıldan bu yana kentin yapı stokunun yüzde 75'i yenilendi. Uzmanlar bu sayede dün meydana gelen depremde büyük bir yıkım yaşanmadığını belirtiyor.

DÜZCE DEPREMİ YENİ FAYLARI TETİKLER Mİ?