Düzce'de heyelan:  Köy ve mahalle yolları trafiğe kapatıldı

Düzce'nin Beyköy ilçesinde kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi. 4 köy ve iki mahallenin ulaşımını sağlayan yol trafiğe kapatıldı.

Düzce'de heyelan:  Köy ve mahalle yolları trafiğe kapatıldı

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Beyköy beldesinin Çınardüzü mevkisinde karların erimesiyle birlikte oluştu.

Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

Düzce'de heyelan:  Köy ve mahalle yolları trafiğe kapatıldı - 1

4 köy ile 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapatıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

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