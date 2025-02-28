Düzce'de heyelan: Köy ve mahalle yolları trafiğe kapatıldı
Düzce'nin Beyköy ilçesinde kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi. 4 köy ve iki mahallenin ulaşımını sağlayan yol trafiğe kapatıldı.
Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Beyköy beldesinin Çınardüzü mevkisinde karların erimesiyle birlikte heyelan oluştu.
Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.
4 köy ile 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapatıldı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Düzce
- Türkiye
- Yurt Haber
- Heyelan