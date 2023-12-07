Düzce'de iki katlı evde yangın

Yangın Koçyazı Mahallesi Ovalı Sokak üzerinde bulunan bahçe içerisindeki iki katlı evde meydana geldi. Ağaçlık alan içerisinde bulunan evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürme çalışmalarına başladı.



ÇEVRE BİNA SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ



Havanın rüzgarlı olması nedeniyle kıvılcımların evlerine gelebileceğini düşünen mahalle sakinleri sokağa dökülürken, polis ekipleri alev topuna dönen ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.



KISMİ ÇÖKMELER YAŞANDI



Alevlerin iki katı da sarması sebebi ile binada kısmi çökmeler meydana geldi. Ekipler 4 saatlik çalışmanın ardından alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar iki katlı evde soğutma çalışması yapmaya devam edecek.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.