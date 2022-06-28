Düzce'de iş makinesi operatörü, sel sularına kapıldı

Düzce'de, sel bölgesinde çalışma yapan operatör Okan Bayrak, iş makinesinin devrilmesiyle sulara kapılıp kayboldu. Bayrak için arama çalışması başlatıldı.

Haberler - DHA 28.06.2022 - 09:38

Düzce'de iş makinesi operatörü, sel sularına kapıldı

'de sağanakla birlikte sürüklenen ağaç ve atıklar, Üçköprü Köprüsü'nün ayaklarını tıkayarak, taşkınlara neden oldu.

İl Özel İdaresi'nin iş makinesi ile gece saatlerinde bölgede çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında operatör Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinesi, devrildi.

Operatör Okan Bayrak Operatör Okan Bayrak

Bayrak, sulara kapılarak gözden kayboldu.

İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, bölgeye gitti.

Devrilen iş makinesini gören ekipler, durumu AFAD'a bildirdi.

Bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. 

Ekipler, Bayrak'ı bulmak için çalışma başlattı.

VİDEO: MAHSUR KALANLAR HELİKOPTERLE KURTARILDI

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...