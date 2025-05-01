Düzce'de işçi servisi kazası: Yaralılar var

Düzce'de işçi servisinin cipe ve ağaca çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Düzce'de işçi servisi kazası: Yaralılar var

'de M.A.'nın kullandığı servis minibüsü, merkez ilçeye bağlı Güven köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan cipe ve ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki 8 kişi yaralandı.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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