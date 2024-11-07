Düzce'de işçi servisi ve cip çarpıştı: 8 yaralı
Düzce'nin Çilimli ilçesinde cip ve işçi servisinin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki 54 TY 440 plakalı cip, Düzce Caddesi Topçular mevkisinde, H.K. yönetimindeki 81 S 1555 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada cip sürücüsü ve minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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