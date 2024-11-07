Düzce'de işçi servisi ve cip çarpıştı: 8 yaralı

M.B. idaresindeki 54 TY 440 plakalı cip, Düzce Caddesi Topçular mevkisinde, H.K. yönetimindeki 81 S 1555 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.



Kazada cip sürücüsü ve minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.



Yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.