Düzce'de işçi servisi ve cip çarpıştı: 8 yaralı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde cip ve işçi servisinin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Düzce'de işçi servisi ve cip çarpıştı: 8 yaralı

M.B. idaresindeki 54 TY 440 plakalı cip, Caddesi Topçular mevkisinde, H.K. yönetimindeki 81 S 1555 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada cip sürücüsü ve minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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