Düzce'de köpek ölümlerine inceleme

Düzce'deki köpek ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Beyköy beldesi Çalılık mevkisinde sokak hayvanlarını besleyen Gülşah Kalyoncu, köpeklerin zehirle öldürülerek yol kenarına atıldığı yönünde bilgi aldı.

Kalyoncu'nun ihbarıyla jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gitti.

Yapılan incelemede, ölü köpeklerden 3'ünün yol kenarına, 6'sının da bahçeye bırakıldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere köpek ölülerinden numune aldı, sorumluların bulunması için soruşturma başlattı.

''NASIL BİR VİCDAN?''



Gülşah Kalyoncu, üzgün olduğunu belirterek, "Bizim görebildiğimiz şu an 9 köpek var. Muhtemel zehirlenmişler. Nasıl bir vicdan? İlahi adalet var, bir gün tecelli edecektir" dedi.

''SUÇ İŞLEYEN CEZA ALSIN''



Düzce Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Dursun Altıntaş ise "Fazla anestezi ile zehirleyip ya çöplüklere ya da böyle tenha yerlere atıyorlar. Toplum sağlığını da tehlikeye atıyorlar. Köpekleri attıkları yerin kenarından su kanalı geçiyor. Suç işleyen ceza alsın" diye konuştu.