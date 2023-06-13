Düzce'de korkunç olay! Baba kendisini döven oğlunu öldürdü

Olay, saat 13.30 sıralarında Çilimli ilçesi Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet A. ile uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen oğlu Mustafa Akcan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Akcan, babasını dövüp, yaraladı. Ahmet A. da oğlunu evde bulunan tabanca ile vurdu.

Mustafa Akcan, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ahmet A.'nın ise hastanede tedavisi sürüyor.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

