Düzce'de motosikletli polislerle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Düzce'de otomobil ile polis motosikletinin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Düzce'de motosikletli polislerle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

kent merkezinden Öztürkler Kavşağı'na seyreden Y.E.U. idaresindeki otomobil, şerit değiştirmenin yasak olduğu bölgede sola dönüş yaptığı sırada motosikletiyle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletteki polis memurları H.D. ve O.A, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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