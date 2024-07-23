Düzce’de orman yollarında çalışmaları tamamladı

Gölyaka’da muhtelif orman yolları büyük onarım çalışmaları tamamlandı. 2024 yılı yatırım programında bulunan Balıklı Orman İşletme Şefliği, Kardüz Orman İşletme Şefliği, Pürenli Orman İşletme Şefliği yollarda toplam 8 kilometre büyük onarım çalışmaları gerçekleştirildi.
Büyük onarım sonrası standartları iyileşen orman yollarında orman yangınlarına müdahale, ormanların bakımı, orman köylülerin ulaşımı ve koruma faaliyetleri daha güvenli şekilde gerçekleşecek.
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