Düzce'de otomobil, TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Düzce-Yığılca kara yolu Aksu mevkisinde O.S. yönetimindeki otomobil ile S.A. idaresindeki silobas dorse takılı TIR çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobil sürücü O.S. ile aynı araçta bulunan E.P, M.Ö, U.A. ve Bayram Atasoy yaralandı.



Sağlık ekiplerince ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bayram Atasoy, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.