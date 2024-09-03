Düzce'de patpat devrildi: 8 yaralı

Kaza, Düzce merkez Yığılca yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yığılca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan patpat adı ile tabir edilen tarım aracı Dutlar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tarım aracında bulunan E.T.(40), T.T.(34), A.E.T.(14), B.T.(13), A.T.(10), Z.T.(4), T.C.T.(17) ve U.B.T.(14) yaralandı.



Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslar ile Düzce'de çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol patpatın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.