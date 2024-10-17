Düzce'de sağanak ve fırtına etkili oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanak ve fırtına etkisini gösterdi.

Düzce'de sağanak ve fırtına etkili oldu
Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteorolojiden zirai don uyarısı

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İlçede nedeniyle denizde dalga boyu 5 metreyi geçti.

Balıkçılar olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle denize açılamadı.

Dalgaların liman içine kadar girmesi üzerine balıkçılar, teknelerini güvenli bölgeye çekti. Bazı balıkçılar ise teknelerini karaya çıkardı.

Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ilçeye bağlı Karaburun mevkisinde denizde hortum oluştu.

Sahil şeridindeki bazı evler, hortumda çatılarının uçması sonucu zarar gördü.

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