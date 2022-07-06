Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cansız bedeni bulundu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cenazesi çalışmaların 9'uncu gününde kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 06.07.2022 - 10:00

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cansız bedeni bulundu

'de selde kaybolan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın (34) cenazesine ulaşıldı.

Düzce'de görev yapan iş makinesi operatörü Okan Bayrak, 28 Haziran'daki selde Kaynaşlı ilçesindeki köprünün çökmesi sonucu suya kapılmıştı.

Arama çalışmaları yaklaşık 400 kişilik ekiple devam ediyordu.

Su altı ve üstündeki çalışmalarda Bayrak'a ait ayakkabı ve iş makinesi bulundu.

Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca tarama yapan ekipler, Okan Bayrak'ın cenazesine kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ulaştı.

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