Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cansız bedeni bulundu

Düzce'de selde kaybolan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın (34) cenazesine ulaşıldı.



Düzce'de görev yapan iş makinesi operatörü Okan Bayrak, 28 Haziran'daki selde Kaynaşlı ilçesindeki köprünün çökmesi sonucu suya kapılmıştı.



Arama çalışmaları yaklaşık 400 kişilik ekiple devam ediyordu.



Su altı ve üstündeki çalışmalarda Bayrak'a ait ayakkabı ve iş makinesi bulundu.



Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca tarama yapan ekipler, Okan Bayrak'ın cenazesine kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ulaştı.