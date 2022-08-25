Düzce'de silahla vurulan köpek tedavi altına alındı

Düzce Kaynaşlı'da bir kişi komşusunun köpeğine av tüfeğiyle ateş açtı. Ameliyat edilen yaralı köpek koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.08.2022 - 03:11 | Son Güncelleme : 25.08.2022 - 03:13

Düzce'de silahla vurulan köpek tedavi altına alındı

'nin Kaynaşlı ilçesinde av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Darıyeri Hasanbey köyünde yaşayan B.S., kümesine girdiğini iddia ettiği komşusunun köpeğine ruhsatsız av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri ile "Bipativer" Düzce Hayvanları Koruma Derneği üyeleri olay yerine geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, dernek üyeleri ise yaralı köpeği alarak tedavi edilmesi için veteriner kliniğine götürdü. Ameliyat edilen köpek koruma altına alındı.

B.S. ise jandarma karakolundaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...