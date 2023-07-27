Düzce’de sinek ilacından 5 kişi zehirlendi

Düzce’de sinek ilacından 3’ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Düzce’de sinek ilacından 5 kişi zehirlendi

Olay Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler Köyü'nde meydana geldi.

Evdeki sineklerden bunalan arkadaş grubu evin içerisinde sinek ilacı kullanmak istedi. Evin içinde yoğun kullanılan sebebi ile Miraç E.A. (5), Hiranur Ç. (15), Öznur K.(17), Büşra Ç. (18) ve Özlem Ç.(20) baygınlık geçirdi.

Aile durumu fark edince sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen sağlık ekiplerince evdeki 3’ü çocuk 5 kişi Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Sinek ilacından zehirlenen 5 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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