Düzce'de tepki çeken görüntü

Düzce'de bir kişi, küçük yaştaki yeğenine tabancayla ateş ettirdi. Çocuğun babası da kaydettiği o anları 'Oğlum da asker dayısıyla silah atarmış' notuyla sosyal medyada paylaştı. Videoyu izleyenler ise, baba ile dayıya tepki gösterdi.

DHA 20.05.2021 - 13:38

Düzce'de tepki çeken görüntü

Düzce'de askere gitmek üzere olan genç, düzenlenen eğlencenin ardından küçük yaştaki yeğenine tabancayla havaya doğru ateş ettirdi.

DAYISI TABANCAYLA ATEŞ ETTİRDİ, BABASI GÖRÜNTÜLEDİ

Erkan T. ise oğlunun tabancayla ateş ettiği anı cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medya hesabından ''Oğlum da asker dayısıyla silah atarmış'' notuyla paylaştı.

Görüntülerde; dayının tabancaya mermiyi sürerek, yeğeninin eline verdiği, çocuğun tetiğe erken basıp, ateşlemesiyle gencin paniklediği anlar yer aldı.

Videoyu sosyal medyadan izleyenler, baba ile dayıya tepki gösterdi.

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