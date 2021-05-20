Düzce'de tepki çeken görüntü: Soruşturma başlatıldı

Düzce'de askere gitmek üzere olan genç, düzenlenen eğlencenin ardından küçük yaştaki yeğenine tabancayla havaya doğru ateş ettirdi.

DAYISI TABANCAYLA ATEŞ ETTİRDİ, BABASI GÖRÜNTÜLEDİ

Erkan T. ise oğlunun tabancayla ateş ettiği anı cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medya hesabından ''Oğlum da asker dayısıyla silah atarmış'' notuyla paylaştı.

Görüntülerde; dayının tabancaya mermiyi sürerek, yeğeninin eline verdiği, çocuğun tetiğe erken basıp, ateşlemesiyle gencin paniklediği anlar yer aldı.

Videoyu sosyal medyadan izleyenler, baba ile dayıya tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün, çocuğa psikolojik destek sağlayacağı, bu süreç içinde ailenin ise gözlem altında tutularak çocuğun sağlıklı aile ortamında olup olmadığı izlenecek.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı. Yapılan incelemede olayın merkeze bağlı Yeşilçimen köyünde meydana geldiği ayrıca, tabancayla ateş eden çocuğun görüntüyü çeken Erkan T.’nin oğlu E.T.T. (7), ateş ettiren kişinin ise kayınbiraderi A.A. (16) olduğu öğrenildi. A.A.'nın ağabeyinin asker uğurlaması sırasında havaya ateş ettiği bu sırada çocuğa da ateş ettirdiği tespit edildi. Kişiler hakkında meskun mahalde havaya ateş etme ve sosyal medyada paylaşım yaparak özendirme suçlamasıyla işlem başlatıldı.

