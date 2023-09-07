Düzce'de TIR devrildi, bağlantı yolu kapandı

D-100 kara yolu Kaynaşlı kesiminde seyreden O.A. yönetimindeki 14 EA 182 plakalı katı atık yüklü TIR, otoyolun Ankara istikametine geçiş yapmak için bağlantı yoluna girdiği sırada virajda devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.



Yaralı TIR şoförü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, TIR'ın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açılacak. NTV’yi sosyal medyadan takip edin