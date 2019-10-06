Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin viyadükten düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Şaban Kayacan yönetimindeki otomobil, bariyerleri aşarak yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükten düştü.
Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan Sabahat Kayacan ve Fadime Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile Şevval Ebru Kayacan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Anadolu Otoyolu'da seyir halindeki bir araç yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükten düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin viyadükten düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.