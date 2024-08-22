Düzce'de trafik kazası: 2 yaralı

Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce'de trafik kazası: 2 yaralı

'de F.K. idaresindeki 34 EPJ 77 plakalı otomobil ile Ö.F.K. yönetimindeki 34 JUZ 81 plakalı otomobil, Kuyumcuzade Bulvarı ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesiştiği ışıklı kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle F.K'nın kullandığı otomobil devrildi.

Kazada devrilen aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan Y.K yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

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