Düzce'de trafik kazası: 5 yaralı

Düzce'de Cüneyt Dağdelen idaresindeki cip, D-655 kara yolu Beyciler kavşağında Doğukan Akyüz yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Halil Kılıç, Esat Ayyıldız, Erkan Yeşilçimen, Doğukan Akyüz ve Tuncay Çalışkan yaralandı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi, yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Yaralılardan Halil Kılıç'ın durumun ağır olduğu, diğerlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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