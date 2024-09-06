Düzce'de uyuşturcu operasyonu: 1 satıcı tutuklandı

Düzce’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir uyuşturucu satıcısı yakalandı. Şüpheliyle birlikte uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturcu operasyonu: 1 satıcı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kalıcı konutlar bölgesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda; S.Ş. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 125 gram metamfetamin, çalışır vaziyette hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli S.Ş. " madde ticareti yapma" suçundan çıkarıldığı Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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