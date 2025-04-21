Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Düzce'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda iki uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

'de madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu çerçevede savcılık koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 14-20 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 48 olaya müdahale edildi.

Operasyonlar sonucu 2 kişi tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 53 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 21 adet sentetik ecza, 18 gram metamfetamin, 723 gram bonzai, 55 gram skunk, 2 gram kenevir tohumu, 24 gram esrar, bir gram kokain ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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