Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çamköy Mahallesi'nde yapılan operasyonda 150 gram Sentetik Kannabinoid Maddesi ele geçirildi.

Olayda 22 suç kaydı bulunan G.A. (40) ile K.Y.K.(16) isimli suça sürüklenen çocuk hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan G.A. sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İkinci operasyon ise Koçyazı Mahallesi'nde yapıldı.

Burada da 10 gram Sentetik Kannabinoid Maddesi ele geçirilirken 3 suç kaydı bulunan B.Y.(32) ile 9 suç kaydı bulunan E.C.Ş. (21) hakkında işlem yapıldığı bulduruldu.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan B.Y. isimli şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bildirildi.