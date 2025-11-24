Düzce'de uyuşturucu satan 8 kişi tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 17 -23 Kasım tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 60 olaya müdahale edilirken 8 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 64 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 46 adet sentetik ecza, 33 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 176 gram bonzai, 0,77 gram bonzai hammaddesi, 8,68 gram kokain ve 6 adet uyuşturucu kullanama aparatı ele geçirildi.