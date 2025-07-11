Düzce'de uyuşturucu satıcısına tutuklama

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından Mergiç Mahallesinde ikamet eden M.K. (43) isimli şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında arama yapıldı.

Yapılan aramada 7 adet uyuşturucu hap, 3 gram met, 2 gram kokain, 6 gram bonzai, hassas terazi, likit esrar olduğu değerlendirilen elektronik sigara, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, pürmüz, boş tabanca şarjörü ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan M.K. çıkarıldığı adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandığı bildirildi.