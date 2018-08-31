Düzce'de ölü halde bulduğu kedinin dört ayağının da kesik olduğunu gören bir kişi, suç duyurusunda bulundu.



Azmimilli Mahallesi Aydınpınar Caddesi üzerinde bulunan minibüs durağının içerisinde kedi ölüsü gören Gönül İçer (39), hayvanın ayaklarının kesik olduğunu fark etti.



Kedinin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan İçer, durumu polise bildirdi.



İçer ve polisler kedinin bulunduğu alana gitti. Kedi burada bulunamazken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı.



İnce ve Düzce Hayvan Hakları Derneği yetkilileri suç duyurusunda bulundu.



Kediyi bulan İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde kediyi gördüğünü ve sosyal medyada paylaştığını belirterek, "Bunu yapanların yakalanması için suç duyurusunda bulundum. Elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.



Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının inceleneceği bildirildi.

