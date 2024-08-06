Düzce’de yedi ayda 7 bin 47 ton fındık ihraç edildi

Düzce’de 7 ayda Avrupa Birliği ülkelerine 7 bin 47 ton fındık ihraç edildiği açıklandı.

Düzce’de yedi ayda 7 bin 47 ton fındık ihraç edildi

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan , başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de binlerce aile tarafından üretiliyor.

Geçtiğimiz günlerde 2024 yılı fındık fiyatı da Levant kalite fındığın kilogram fiyatı 130 TL, Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı ise 132 TL olarak belirlendi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerini açıkladı. Buna göre Ocak ayında 2 bin 294 ton, Şubat ayında 541 ton, Mart ayında bin 151 ton, Nisan ayında 884 ton, Mayıs ayında 741 ton, Haziran ayında 429 ton ve Temmuz ayında bin 7 ton fındık ihraç edildi. 7 aylık ihraç edilen fındık miktarı ise 7 bin 47 ton oldu.

Düzce’den Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında 9 bin 730 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleşti.

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