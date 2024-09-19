Düzce'de yılanın ısırdığı 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Mevsimlik tarım işçisi ailesiyle Düzce'nin Gölyaka ilçesine fındık toplamak için giden 15 yaşındaki A.K'nin elini, bahçede bulunduğu sırada yılan ısırdı.
İhbar üzerine bölgeye çağrılan sağlık ekipleri, A.K'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek Hizmet Binası'ndaki çocuk acil servisine kaldırdı.
Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı müşahede altında tutulacağı öğrenildi.
A.K, fındık ağacının dalları arasında saklanan yılanın elini ısırdığını ve hastaneye kaldırıldığını anlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Düzce
- Türkiye
- Yılan Isırması